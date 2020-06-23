Песков рассказал о реакции Путина на опоздание Трампа на саммите в 2018 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об инциденте с американским лидером Дональдом Трампом на саммите в 2018 году в Финляндии.

"Путин никогда никого не ждет", — пояснил пресс-секретарь.

Так в Кремле отреагировали на заявление бывшего советника американского президента Джона Болтона. Он заявил, что Трамп намеренно опоздал на саммит с Путиным. В Вашингтоне вообще рассматривали возможность полностью отменить мероприятие. Это была первая полноценная встреча двух президентов. Она прошла в Хельсинки.