Недавно в СМИ появилось обращение Ильгара Гаджиева к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Напомним, что в начале весны прошлого года на головной офис компании SDI Group на Кутузовском проспекте была совершена рейдерская атака. Несколькими днями ранее такие же нападения были совершены на площадки, где компания вела строительство. В частности на ЖК «ВернадSky», который и стал камнем преткновения между компаньонами — непосредственно Гаджиевым и Годом Нисановым, одним из богатейших людей России. Более подробно о развитии событий Ilqar Haciyev Akkord.

Также стоит сказать, что после захвата электронных подписей и важных флеш-накопителей со счетов фирм, в которых были аккумулированы средства на стройку ЖК «Пироговская Ривьера» и ЖК «Аккорд. SMART-Квартал», ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест» и ООО «Аккорд Спецстрой» соответственно под видом займов были выведены деньги на общую сумму около 290 миллионов рублей. Так дольщики, вложившие финансы в жилье остались ни с чем.

Бывший партнер и соотечественник Гаджиева, Год Нисанов, и его доверенные лица теперь обвиняют Гаджиева во всех смертных грехах. Однако, бизнесмен не боится отстаивать свою репутацию, и идет на открытый разговор с журналистами.

Из-за угроз жизни и здоровью Ильгару Гаджиеву приходится вести борьбу за справедливость из Германии, где уже создан центр поддержки пострадавшим от рейдерских захватов бизнесменам РФ. К сожалению, этот факт лишь играет на руку оппонентам, которые не перестают «заказывать» абсурдные статьи о сомнительных связях бизнесмена, мошенничестве и прочее.

Гаджиев обращается за помощью к президенту Азербайджана и просит урегулировать конфликт в правовом поле. И основной мотив — не только вернуть свою репутацию и бизнес, но и беспокойство о гражданах, которые вложили деньги в строительство собственного жилья и теперь оказываются на улице. Вот, что он говорит: