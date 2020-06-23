Власти Парижа полностью поддерживают "Каирскую декларацию" — политическую инициативу Египта по Ливии, призванную урегулировать кризис в североафриканской стране. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили представители МИД Франции.

Согласно заявлению французской дипмиссии, Париж полностью поддерживает "Каирскую декларацию", инициированную Восточным правительством Ливии вместе с Египтом. Документ предусматривает введение перемирия в Ливии и прекращение боевого режима, напоминает Федеральное агентство новостей.

Представители МИД Франции поблагодарили власти Каира, прилагающие большие усилия для разрешения внутриливийского кризиса. Египет накануне также заявил, что намерен вернуться к диалогу по североафриканской стране в формате "5+5".