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12:57   23 Июня 2020
Политика

Париж полностью поддерживает "Каирскую декларацию"

Париж полностью поддерживает "Каирскую декларацию"

Власти Парижа полностью поддерживают "Каирскую декларацию" — политическую инициативу Египта по Ливии, призванную урегулировать кризис в североафриканской стране. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили представители МИД Франции.

Согласно заявлению французской дипмиссии, Париж полностью поддерживает "Каирскую декларацию", инициированную Восточным правительством Ливии вместе с Египтом. Документ предусматривает введение перемирия в Ливии и прекращение боевого режима, напоминает Федеральное агентство новостей.

Представители МИД Франции поблагодарили власти Каира, прилагающие большие усилия для разрешения внутриливийского кризиса. Египет накануне также заявил, что намерен вернуться к диалогу по североафриканской стране в формате "5+5".

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Автор: Василий Пименов
#франция #ливия

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