Песков назвал мировых лидеров, которые прибудут на парад Победы

Парад Победы в Москве посетят представители иностранных государств. Намерение присутствовать на мероприятии подтвердили лидеры десяти государств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение лично присутствовать на параде Победы подтвердили лидеры Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Также на мероприятие прибудет член президиума Боснии и Герцеговины, рассказал Песков, его слова передает РИА Новости. Другие государства намерены также направить в Москву своих представителей, ожидается присутствие послов Германии и Франции.

Некоторые государства приняли решение направить в российскую столицу своих военных — вместе с гражданами РФ по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие Сербии, Китая и Индии. Парад состоится в среду, 24 июня.