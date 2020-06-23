Останки афроамериканцев все чаще находят в США

Жители пяти штатов рассказали о том, что меньше, чем за месяц, обнаружили тела шести темнокожих людей. Родственники погибших отказываются верить полицейским, которые назвали все случаи самоубийствами.

Первый случай произошел 27 мая, когда нашли тело бездомной трансгендерной женщины Тити Галли. Мать погибшей долгое время добивалась пересмотра дела и медицинского освидетельствования Тити, так как другие бездомные рассказали ей, что произошло убийство, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Washington Post.

Следующее тело обнаружили спустя три дня. Погибшим оказался житель Викторвилля Малькольм Харш. Его семья до последнего отказывалась верить в то, что он самостоятельно принял решение об уходе из жизни, но полиция предоставила им видеодоказательства.

С разницей в день констатировали смерть еще двух афроамериканцев. Дело одного из них полиция все же продолжает рассматривать. А последним обнаружили школьника. Из-за происходящих в стране беспорядков люди скептически относятся ко всем словам представителей правоохранительных органов.