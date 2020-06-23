Песков исключил досрочные выборы в Госдуму РФ после референдума по Конституции

Положительные итоги голосования по поправкам к Конституции страны и последующее принятие изменений не являются поводом для досрочных выборов в Государственную думу РФ. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что текущие законодательные нормы не предусматривают организацию парламентских выборов или ротацию людей, занимающих ответственные должности.

Референдум по поправкам в Основной закон РФ запланирован на 1 июля. Этот день объявлен выходным. Ключевые нововведения, которые могут внести в Конституцию, затрагивают социальную, медицинскую, трудовую и другие сферы. Их цель — улучшение жизни граждан страны.