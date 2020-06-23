Песков: сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с телевизионным обращением к российским гражданам, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ориентировочное время начала обращения запланировано на 15 часов по московскому времени. Предполагается, что глава страны расскажет об итогах работы программы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионах Российской Федерации. Отдельное внимание Путин уделит вопросам экономики страны — ее восстановлению и дальнейшему развитию после пандемии.