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Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе
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12:38   23 Июня 2020
Общество

Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе

Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе

Специалисты Роскачества проанализировали образцы куриного филе 15 торговых марок и обнаружили в девяти из них хлороформ, говорится в результатах исследования ведомства.

Количество обнаруженного в этом продукте хлороформа соответствует его концентрации в проточной воде, обратили особое внимание в Роскачестве. Специалисты предположили, что химикат мог попасть в куриное филе из плохо очищенной воды на предприятиях. Следы антибиотиков также нашли в исследованных образцах. При этом маркировка товаров относительно пищевой ценности соответствует их составу, говорится в результатах исследования.

Шашлык из свинины на прилавках российских магазинов признали одним из самых небезопасных для употребления в пищу продуктов, передает сообщение Роскачества телеканал "360". Коньяк назвали самым нерекомендуемым к покупке напитком.

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Автор: Кристина Мокроусова
#хлор #антибиотики #роскачество

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