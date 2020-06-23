Экс-президент Киргизии приговорен к 11 годам тюремного заключения

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вынесен судебный приговор по делу о коррупции. Экс-глава государства проведет за решеткой 11 лет и 2 месяца.

Суд в Бишкеке признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Атамбаев был обвинен в коррупции по делу криминального авторитета Азиза Батукаева. Преступник ранее был осужден и помещен в тюрьму, но вышел оттуда по заключению врачей. В материалах дела говорится, что вор вышел из тюрьмы по прямому указанию президента страны.