Bloomberg сообщил о наступлении рецессии в китайской экономике

Показатель ВВП КНР упал в годовом выражении на 6,8% во втором квартале текущего года, что свидетельствует о начале рецессии в экономике страны, сообщают эксперты CBB International.

Главным событием, которое затормозило экономическое развитие Китая, стал исторически низкий уровень мирового спроса, передает Bloomberg результаты исследования CBB International.

Компания проанализировала работу более трех тысяч китайских предприятий и организаций. Так, показатели остались на крайне низком уровне, несмотря на незначительное улучшение по сравнению со статистикой за первый квартал.

Из-за распространения коронавируса власти КНР не стали объявлять цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели роста озвучивает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на ежегодном докладе, в этом году этого не произошло.