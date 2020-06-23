Пушков заявил, что приглашение Зеленского на парад Победы обернулось бы против России

Решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Москву на Парад Победы, который в 2020 году пройдет 24 июня, было правильным, и сам украинский лидер подтвердил этом своими заявлениями иностранным СМИ.

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя интервью Владимира Зеленского изданию The Globe and Mail, в котором тот заявил, что, даже если бы российское руководство пригласило его на Парад Победы, он бы не принял приглашения.

По мнению сенатора, Зеленского совершенно правильно не стали приглашать на торжество, так как в случае, если бы приглашение президенту Украины было отправлено, в Киеве это использовали бы с пропагандистскими целями.

Накануне Зеленский заявил в интервью изданию The Globe and Mail, что не получал от Москвы приглашения на парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который из-за коронавируса был перенесен с 9 мая и пройдет в тот же день, что первый легендарный парад победителей – в 24 июня. При этому украинский лидер добавил, что даже в случае получения приглашения не поехал бы в Москву.

В Кремле ранее объяснили исключение Зеленского из числа приглашенных на Парад Победы иностранных лидеров тем, что Украина отказалась от своего членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ), в которое входят бывшие республики Советского Союза, и никогда не выражала желания разделять радость от победы над гитлеровской Германией в 1945 году. Также в Кремле добавили, что украинские политики, при желании, могут приехать в Москву 24 июля.