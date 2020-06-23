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12:14   23 Июня 2020
Политика

США и РФ намерены разработать новый договор о ядерном оружии

США и РФ намерены разработать новый договор о ядерном оружии

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация достигли договоренностей, чтобы начать работу над созданием нового соглашения, которое покроет все виды ядерного оружия, а не только того, которое считает стратегическим. Об этом пишут СМИ.

В настоящий момент российско-американское сотрудничество в этом направлении ведется в рамках договора СНВ-3. Документ предполагает сокращение наступательных вооружений, которые имеются у каждой из стран. Однако договор истекает, и перспективы его продления пока неясны.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #договор #ядерное оружие

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