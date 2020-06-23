Малькевич о заявлении Пригожина: армия США единственная в мире нацелена на агрессию

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич поддержал письмо российского предпринимателя Евгения Пригожина Конгрессу США, в котором он затронул тему включения всего мира в национальные интересы Вашингтона.

Американские сенаторы составили резолюцию, в которой указали, что якобы предприниматель из РФ является "угрозой национальной безопасности". Евгений Пригожин направил в Конгресс США ответное письмо, в котором разобрал все высказанные тезисы и подчеркнул, что Вашингтон считает весь мир своими "национальными интересами".

Малькевич ознакомился с письмом предпринимателя, обратив внимание на то, что Пригожин затронул очень важную тему, которую мировое сообщество стесняется обсуждать, передает ФАН. Он подчеркнул, что США действительно более века считают, что весь мир входит в американские национальные интересы. Однако армия Соединенных Штатов является единственной в мире армией, использующейся для внешней агрессии.

"Основная мысль, которую Пригожин указал в своем письме, и это самое важное: сегодня фактически все страны мира борются с Америкой за собственный суверенитет. В мире 252 государства, и можно сказать, без малого 250 из них пытаются отстоять свое право быть суверенными, определять свою политику, внешнюю, внутреннюю, торговую, экономическую, финансовую, в противостоянии с США", — заявил Малькевич.

Власти США, словно "взбесившийся принтер", выдают все новые и новые санкции против России, уже не прикрываясь "благородными" предлогами, отметил глава ФЗНЦ. Он добавил, что Вашингтон вводит ограничительные меры в рамках собственных интересов, не имеющих отношения ни к "правам человека", ни к демократии.