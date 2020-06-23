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12:00   23 Июня 2020
Общество

Стали известны причины расхождения данных по смертности при коронавирусе за апрель

Стали известны причины расхождения данных по смертности при коронавирусе за апрель

Глава Федеральной службы государственной статистики России Павел Малков объяснил причины разных данных по смертности при пандемии за апрель.

Оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией публикует срочные данные, Росстат получает информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния — документов, свидетельствующих о смерти. Результаты медицинского освидетельствования становятся известны не сразу. Еще некоторое время уходит, чтобы оформить их в базе данных.

Кроме того, в некоторых субъектах граждане во время режима ограничений не ходили в государственные органы за свидетельством о смерти. А похороны проводили на основании обычной справки из медицинского учреждения, объяснил Малков. Окончательные цифры по смертности во время пандемии еще будут корректироваться.

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Автор: Юлия Яковлева
#статистика #росстат #смертность #малков

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