Стали известны причины расхождения данных по смертности при коронавирусе за апрель

Глава Федеральной службы государственной статистики России Павел Малков объяснил причины разных данных по смертности при пандемии за апрель.

Оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией публикует срочные данные, Росстат получает информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния — документов, свидетельствующих о смерти. Результаты медицинского освидетельствования становятся известны не сразу. Еще некоторое время уходит, чтобы оформить их в базе данных.

Кроме того, в некоторых субъектах граждане во время режима ограничений не ходили в государственные органы за свидетельством о смерти. А похороны проводили на основании обычной справки из медицинского учреждения, объяснил Малков. Окончательные цифры по смертности во время пандемии еще будут корректироваться.