С 13 по 14 августа во Владивостоке пройдет форум-выставка «Некрополь-Приморье 2020», на котором представят экспозиции отечественных предприятий и поставщиков ритуальных услуг. Помимо деловой части предусмотрели и развлекательную, которая предполагает проведение конкурса «Могильный беспредел» по скоростному копанию могил. Однако в итоге чести организовать соревнование с лопатами удостоился Омск, а Приморью оставили «дрифт» на катафалках.

«Во Владивостоке площадки не было, только дали информацию, думали об этом, но так как по всей России появилось много команд, желающих поучаствовать в конкурсе, мероприятие решили провести в Омске. Заявки еще принимаем, город вряд ли уже поменяем», — объяснил «Политике Сегодня» представитель оргкомитета выставки «Некрополь».

По его словам, уже зарегистрировали 19 команд по скоростному копанию. Омский союз ритуальных организаций «Наследие» выступает соорганизатором конкурса и выбирает площадку. Это может быть как кладбище, так и альтернативное место. В СРО «Наследие» корреспонденту «ПС» предложили уточнить условия соревнований в середине июля, но заверили, что ждут не только участников, но и гостей. Впрочем, часть правил уже известна.

В «могильном беспределе» участвуют команды по два человека. Жюри оценит результаты по нескольким критериям — выкопать яму нужно 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Также учитывается аккуратность проделанной работы. Жюри определит качество эталонным гробом, который должен войти с могилу с первого раза.