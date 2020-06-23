Омск устроит «Могильный беспредел» с лопатами. На кону деньги и признание
С 13 по 14 августа во Владивостоке пройдет форум-выставка «Некрополь-Приморье 2020», на котором представят экспозиции отечественных предприятий и поставщиков ритуальных услуг. Помимо деловой части предусмотрели и развлекательную, которая предполагает проведение конкурса «Могильный беспредел» по скоростному копанию могил. Однако в итоге чести организовать соревнование с лопатами удостоился Омск, а Приморью оставили «дрифт» на катафалках.
«Во Владивостоке площадки не было, только дали информацию, думали об этом, но так как по всей России появилось много команд, желающих поучаствовать в конкурсе, мероприятие решили провести в Омске. Заявки еще принимаем, город вряд ли уже поменяем», — объяснил «Политике Сегодня» представитель оргкомитета выставки «Некрополь».
По его словам, уже зарегистрировали 19 команд по скоростному копанию. Омский союз ритуальных организаций «Наследие» выступает соорганизатором конкурса и выбирает площадку. Это может быть как кладбище, так и альтернативное место. В СРО «Наследие» корреспонденту «ПС» предложили уточнить условия соревнований в середине июля, но заверили, что ждут не только участников, но и гостей. Впрочем, часть правил уже известна.
В «могильном беспределе» участвуют команды по два человека. Жюри оценит результаты по нескольким критериям — выкопать яму нужно 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Также учитывается аккуратность проделанной работы. Жюри определит качество эталонным гробом, который должен войти с могилу с первого раза.
«Данный конкурс для развития профессии копальщика и работников ритуальных услуг, для привлечения молодых людей, для повышения качества услуг. Ранее проводили конкурс бальзоматоров, флористов, текстиля похоронного. Конкурс по скоростному копанию могил проводим впервые, но мы не ожидали, что будет столько желающих. Приз — 30 тысяч рублей, сувениры, грамоты, но главное — признание», — подытожил представитель оргкомитета выставки «Некрополь».