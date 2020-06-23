Осужденный за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования приговора

Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что его подзащитный отказался от обжалования приговора, который ему вынес суд России. Жителя США осудили за шпионаж на 16 лет. Он надеется, что его обменяют на одного из российских заключенных.

Уилана задержали в конце 2018 года, когда он приехал в страну на свадьбу своего сослуживца. Также представитель защиты отметил. что они не занимаются вопросом обмена, так как такое решение могут принять только власти стран. Все подробности дела не озвучивают в интересах следствия.