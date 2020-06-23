Воробьев сравнил Путина с Атлантом, который держит систему России

Конституция является основой страны. О важности внесения поправок в этот документ рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, кроме всевозможных социальных гарантий, которые планируется закрепить в Конституции РФ, не менее важным является положение о президенте страны. Губернатор сравнил Владимира Путина с Атлантом, который держит всю российскую систему, пишет телеканал "360".

Воробьев отметил, что в каждом уголке страны действуют всевозможные президентские программы, направленные на развитие образования, поддержку семей и многое другое. Изменения в Основной закон страны позволят главе государства быть сильным и в будущем, а россияне получат защиту от неопределенности.

Референдум по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Основная их цель — улучшение качества жизни россиян.