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11:25   23 Июня 2020
Общество

Клишас: поправки к Конституции РФ гарантируют регулярную индексацию социальных выплат

Клишас: поправки к Конституции РФ гарантируют регулярную индексацию социальных выплат

Внесенные поправки к Конституции России в результате голосования приведут к регулярному повышению пенсий и других социальных пособий. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас.

Индексация затронет не только пенсии, но и другие социальные выплаты. Некоторые будут проходить ежегодную индексацию, а некоторые чаще. Этот вопрос будет урегулирован в соответствующем законе.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается одобрить внесение поправок о гарантированном доступном медобслуживании, социальных выплатах и других важных изменениях. Предложенные изменения призваны улучшить качество жизни россиян.

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Автор: Борис Нестеров
#пенсии #поправки #клишас

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