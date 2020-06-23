Проклятие туалетной бумаги вернулось к США предвестием гражданской войны

Во времена СССР был популярен шутливый ответ на любые критические замечания иностранцев в адрес советской системы. Оппоненты едко намекали на дефицит туалетной бумаги, а в ответ слышали об ущемлении прав чернокожих и безнаказанности линчевателей.

Прошли десятилетия, в России вот уже почти 30 лет строят капитализм, а шутки про дефицит туалетной бумаги неожиданно обрели актуальность для США в разгар предвыборной борьбы, когда протестующие принялись грабить магазины.

Большая политика самого демократического государства разворачивается на фоне уличных протестов под лозунгом «Жизнь чернокожих имеет значение» (Black Lives Matter) и пандемии коронавируса. Республиканская половина США с президентом Дональдом Трампом настаивает на том, что «закон суров, но это закон», а демократическая половина тычет в них пальцем и заявляет, что народ имеет право на восстание, так как ущемляются права афроамериканцев.

Де-факто весь мир сейчас с интересом наблюдает за тем, как отработанные американцами на Украине методы «народного восстания против преступного режима» реализуются в самих Штатах. Искусственно нагнетаемая истерия служит еще и дымовой завесой, за которой демпартия США пытается скрыть преступления своего кандидата на пост главы государства. Преступления, в котором они сами обвиняли Трампа и даже пытались организовать ему импичмент.

Давая показания комитету по разведке Палаты представителей Конгресса 3 октября 2019 года, бывший специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Джозеф Байден, занимая пост вице-президента США, требовал у президента Украины Петра Порошенко отставки генпрокурора Виктора Шокина.

Байден в показаниях Конгрессу также подтвердил, что требовал отставки украинского генпрокурора и добился от Порошенко этого «в течение суток», угрожая не дать американские госгарантии на миллиард долларов.

Опубликованные в Киеве так называемые «пленки Деркача», содержащие разговоры Байдена и Порошенко, ничего нового известному факту не добавляют. Даже будь они сфабрикованы, есть признания как самого Байдена, так и других чиновников.

В США идет предвыборная борьба, в которой и «Black Lives Matter», и Украина с ее скандалами вокруг Байдена с Порошенко, используются лишь как инструменты самого грязного «черного пиара» для уничтожения конкурента.

И нет никаких сомнений в том, что как только закончатся выборы, демократы с Байденом в качестве президента (если они победят) немедленно задавят все протесты и пересажают «зачинщиков беспорядков». Так на Украине после захвата власти уничтожали наиболее неадекватных руководителей сотен Майдана. Сашко Билый тому наглядный пример.

И хотя сегодня это кажется нереальным, предвыборная свара в США вполне может привести и ко второй части, на Украине реализованной. Когда все те же сотни Майдана гибли в Донбассе во славу усевшихся в кресла властителей Украины — «спасителей Батькивщины» (Отечества).

США тоже могут получить свою гражданскую войну — страна ведь уже реально разделена между республиканцами и демократами. И разделена вовсе не выборами, как это может показаться в угаре политических битв.

Водораздел пролегает в куда более фундаментальной плоскости. Олицетворяющий перемены Трамп ратует за то, чтобы уйти от попыток управления планетой и сосредоточить силы на Америке. Попутно выжав из остального мира все, что только можно и, по возможности, ослабив всех, включая младших партнеров по Евросоюзу, из которого так вовремя вышла Британия.

Демократы же изо всех сил стараются сохранить сложившееся статус-кво, когда транснациональные корпорации и вся американская экономика существуют исключительно за счет внешних заимствований, постепенно слабеющим долларом выжимая из остальных государств содержание своего общества потребителей.

Если же отвлечься от наблюдения за столь увлекательной дракой, то неизбежно приходишь к вводу о том, что в целях самосохранения России необходимо держаться от происходящего как можно дальше. После развала СССР и в результате сделанного в 1990-е годы выбора, экономика России оказалась интегрирована в общемировую. В которой главную скрипку играют США. Неизбежно и все беды мировых потрясений и кризисов бьют по нам. И будут бить до тех пор, пока в стране не будет создана та самая автаркия, которой граждан России пугают либералы. И которую, благодаря санкциям, мы строим все последние годы.

Нет, речь не идет о том, чтобы прекратить экспорт нефти, газа, алмазов или угля. В конце концов, на этом построено благосостояние той же Норвегии, куда больше «сидящей на нефтяной игле». Речь о том, что все критические отрасли экономики, от производства продовольствия до туалетной бумаги и иголок, должно производиться внутри страны.

А уходить нужно в первую очередь от навязываемой нам системы ценностей. В России нет проблемы с правами чернокожих, у нее совершенно иные ценности, которые требуется сохранить.

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