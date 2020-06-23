Зампред ЦБ исключил возможность снижения ключевой ставки до нуля

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин во время конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" опроверг появление нулевой ключевой ставки в РФ.

Заботкин считает, что в "обозримом будущем" снизить ключевую ставку до нуля в России не получится. На прошлой неделе она достигла исторического минимума — 4,5%.

Примечательно, что значение показателя сократилось сразу на один процентный пункт. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что решение было принято на фоне ситуации в экономике и на различных финансовых рынках в течение последних полутора месяцев.