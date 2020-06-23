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11:21   23 Июня 2020
Экономика

Зампред ЦБ исключил возможность снижения ключевой ставки до нуля

Зампред ЦБ исключил возможность снижения ключевой ставки до нуля

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин во время конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" опроверг появление нулевой ключевой ставки в РФ.

Заботкин считает, что в "обозримом будущем" снизить ключевую ставку до нуля в России не получится. На прошлой неделе она достигла исторического минимума — 4,5%.

Примечательно, что значение показателя сократилось сразу на один процентный пункт. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что решение было принято на фоне ситуации в экономике и на различных финансовых рынках в течение последних полутора месяцев.

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Автор: Руслан Неглинный
#центробанк #снижение #ключевая ставка

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