Экс-министр Украины Червоненко о проекте «стена Яценюка»: Ржали всем составом

Украине нужно искать компромисс в отношениях с Россией, так как победить ее в военном противостоянии она просто не в состоянии и это легко доказывается «математически, формулами».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко, который полагает, что, несмотря на все сложности нынешних российско-украинских отношений, страны при желании могли бы договориться даже сейчас.

«Можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — заявил Червоненко.

При этом экс-министр критически вспомнил о проекте строительства защитных сооружений на российско-украинской границе, которое было инициировано бывшим премьер-министром Арсением Яценюком. Так называемая «стена Яценюка», по его словам – является просто смехотворной преградой, которую без труда преодолевают даже животные, например, кабаны.

«Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги», — поделился воспоминаниям Червоненко.

Напомним, на проект «Европейский вал», реализация которого на границе между Украиной и Россией началась в 2015 году, изначально планировалось выделить 4,1 миллиарда гривен (150 миллионов долларов). Строительство стены должно было завершиться в течение четырех лет, однако позже финансирование строительства было урезано, при этом правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту хищения средств.

Как сообщали в 2017 году местные СМИ, недостроенные укрепления на границе были продырявлены мигрирующими кабанами. А в 2019 году выяснилось, что «стена Яценюка» начала «убывать», так как в ноябре 2018 года, по заявлению главы МВД Украины Арсена Авакова, степень готовности «европейского вала» составляла 47%, а через несколько месяцев, по словам спикера Госпогранслужбы страны Олега Слободяна, степень ее готовности была равна 30%.