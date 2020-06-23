Россияне оказались безразличны к движению «НЕТ!» поправкам, их пытаются купить

Организаторы общественной кампании «НЕТ!» конституционным поправкам обратились к блогерам и журналистам с предложением о платном продвижении протестной повестки в соцсетях. Соответствующие скриншоты опубликовал телеграм-канал «PRO выборы».

Поддержка со стороны лидеров общественного мнения потребовалась петиции, размещенной на сайте Change.org, не имеющего в России юридической силы. По состоянию на 23 июня 2020 года, за неделю до всероссийского голосования, ее подписали 76 219 человек. Коммерческое предложение потенциальным исполнителям содержало условие размещения постов без типичных для таких ситуаций рекламных пометок.

Впрочем, организаторы кампании «НЕТ!» поспешили опровергнуть информацию о заказных постах, заявив о попытках их дискредитировать. Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин усомнился в искренности противников конституционных изменений.

«Они (члены кампании "НЕТ!" — прим. ред.) голосуют против поправок, но при этом вот так пытаются выйти в медиа-пространство, покупая рекламу и продвижение собственного «бренда». Мне кажется, что это просто ширма для антироссийской агитации. В этом плане, по сути, они представляют западные интересы», — убежден эксперт.

Самонкин заметил, что в своей деятельности представители кампании «НЕТ!» давно вышли на «партизанский» уровень агитации, расклеивая листовки на автобусных остановках и столбах. Вдобавок движение заподозрили в подготовке фейков: «Политика Сегодня» уже писала про «черный ящик», оставлявший массу лазеек для информационных вбросов. А в апреле этого года организаторы кампании проводили онлайн-митинг, используя накрутку и фейковых пользователей.

«Норму ответственности, которая применяется в России против фейков, мне кажется, нужно применять и против таких структур, которые агитируют россиян против конституционных изменений. Только так можно попытаться остановить информационную войну и бесконечное вырывание слов из контекста в отношении поправок», — добавил политолог.

Общественная кампания «НЕТ!» появилась на свет благодаря признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия», у истоков которой стоит судимый в РФ бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля 2020 года.