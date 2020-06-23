Медики выявили 7425 новых случаев COVID-19 за сутки в России

Российские врачи выявили 7425 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Почти 33% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом во вторник сообщает оперштаб.

По данным организации, за минувшие сутки в России зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 12 013 человек. Общее количество россиян с COVID-19 достигло 599 705 случаев в 85 регионах страны. С начала вспышки зафиксировано 8359 смертей, между тем выздоровели 356 429 человек.

С 25 июня по 1 июля в России, согласно указу президента страны Владимира Путина, пройдет голосование по поправкам к Конституции. В Основной закон страны предлагается включить положения, призванные улучшить качество жизни россиян.