СМИ: Ефремов может пожизненно лишиться прав из-за хронического алкоголизма

У артиста Михаила Ефремова медики диагностировали хронический алкоголизм. Полиция хочет ходатайствовать о лишении артиста водительских прав.

Telegram-канал Mash сообщает, что диагноз хронический алкоголизм является "приговором для водителя", так как это весьма веский повод для пожизненного лишения прав.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что информация о диагнозе не соответствует действительности. С его слов, перед аварией артист выпил 300 граммов водки. Ефремов сел за руль пьяным, чтобы поехать к родственникам своего украинского друга, который не мог навестить их лично и просил об этом актера.

ДТП с артистом произошло 8 июня в центре Москвы. Ефремов врезался в фургон, водитель которого погиб от смертельных травм. Многие эксперты считают, что актер должен понести строгое наказание за содеянное и сесть за решетку.