Средний размер пенсий может вырасти в России

Ежемесячные выплаты пожилым россиянам могут увеличиться уже в следующем году. Изменения установлены в проекте характеристики бюджета Пенсионного фонда России, средний размер пенсии может достичь 17,5 тыс. рублей.

Проект бюджета ПФР сверстан с учетом увеличения среднего размера пенсий до 17 432 рублей, изменения могут начать действовать со следующего года. Также эксперты фонда заранее пересчитали размер выплат в последующие годы — так в 2023 году индексация может установиться на уровне 5,6%, а средняя пенсия вырастет до 19 283 рублей. Об этом сообщает издание "Прайм".

Социальная пенсия в России также будет расти, преодолев отметку в 10 тыс. рублей. Дальнейшая стратегия работы ПФР была скорректирована с учетом необходимости ежегодно индексировать выплаты. Это является одним из положений поправок к Конституции России, общероссийское голосование по ним пройдет 1 июля.