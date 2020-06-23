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10:50   23 Июня 2020
Экономика

Средний размер пенсий может вырасти в России

Средний размер пенсий может вырасти в России

Ежемесячные выплаты пожилым россиянам могут увеличиться уже в следующем году. Изменения установлены в проекте характеристики бюджета Пенсионного фонда России, средний размер пенсии может достичь 17,5 тыс. рублей.

Проект бюджета ПФР сверстан с учетом увеличения среднего размера пенсий до 17 432 рублей, изменения могут начать действовать со следующего года. Также эксперты фонда заранее пересчитали размер выплат в последующие годы — так в 2023 году индексация может установиться на уровне 5,6%, а средняя пенсия вырастет до 19 283 рублей. Об этом сообщает издание "Прайм".

Социальная пенсия в России также будет расти, преодолев отметку в 10 тыс. рублей. Дальнейшая стратегия работы ПФР была скорректирована с учетом необходимости ежегодно индексировать выплаты. Это является одним из положений поправок к Конституции России, общероссийское голосование по ним пройдет 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#россия #пенсии #пфр #социальная политика

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