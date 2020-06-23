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10:49   23 Июня 2020
Политика

Малков рассказал об использовании властями информации Росстата

Малков рассказал об использовании властями информации Росстата

Администрация президента РФ и российский кабмин конструктивно воспринимают "негативную" информацию статистической отчетности. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

По словам управленца, это касается той информации, которую руководство страны использует в дальнейшем для принятия соответствующих решений. Росстат предоставляет данные и дополнительные пояснения, а власти их используют.

Павел Малков также обратил внимание, что ведомство руководствуется международными правилами и стандартами. Информация Росстата доступна абсолютно всем потребителям. Однако, по словам руководителя, для некоторых личностей, которым предназначена определенная информация, бывают исключения.

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Автор: Борис Нестеров
#кремль #статистика #росстат #малков

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