Малков рассказал об использовании властями информации Росстата

Администрация президента РФ и российский кабмин конструктивно воспринимают "негативную" информацию статистической отчетности. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

По словам управленца, это касается той информации, которую руководство страны использует в дальнейшем для принятия соответствующих решений. Росстат предоставляет данные и дополнительные пояснения, а власти их используют.

Павел Малков также обратил внимание, что ведомство руководствуется международными правилами и стандартами. Информация Росстата доступна абсолютно всем потребителям. Однако, по словам руководителя, для некоторых личностей, которым предназначена определенная информация, бывают исключения.