Минобороны Казахстана получило четыре новых российских вертолета МИ-35М

Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения получила четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

По информации военного ведомства, Минобороны Казахстана заключило договор на приобретение вертолетов с российской экспортной госорганизацией "Рособоронэкспорт". В ведомстве добавили, что казахстанские летчики уже переучились на новые типа вертолетов.

Вертолеты Ми-35М могут использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки раненых и больных. Воздушная машина имеет высокие летно-технические характеристики и способна эффективно применяться в самых разных метеоусловия.

Добавим, в России с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ, которые были разработаны с целью улучшения качества жизни россиян. Указ о проведении голосования накануне подписал президент РФ Владимир Путин.