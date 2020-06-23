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10:43   23 Июня 2020
Армия

Минобороны Казахстана получило четыре новых российских вертолета МИ-35М

Минобороны Казахстана получило четыре новых российских вертолета МИ-35М

Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения получила четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

По информации военного ведомства, Минобороны Казахстана заключило договор на приобретение вертолетов с российской экспортной госорганизацией "Рособоронэкспорт". В ведомстве добавили, что казахстанские летчики уже переучились на новые типа вертолетов.

Вертолеты Ми-35М могут использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки раненых и больных. Воздушная машина имеет высокие летно-технические характеристики и способна эффективно применяться в самых разных метеоусловия.

Добавим, в России с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ, которые были разработаны с целью улучшения качества жизни россиян. Указ о проведении голосования накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Илья Романович
#россия #казахстан #ми-35м

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