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10:35   23 Июня 2020
Общество

Депутат Павлова отметила значение поправок для научно-технического прогресса в России

Депутат Павлова отметила значение поправок для научно-технического прогресса в России

Стремление к научно-техническому прогрессу является основой роста экономики. Депутат Государственной думы Ольга Павлова считает, что поправки к Конституции России позволят создать условия для деятельности молодых специалистов.

Развитие российской экономики должно происходить с учетом перспективных технологий и прогрессивных мер, которые будут обеспечивать максимальную эффективность производства. Залогом успешного развития в современном мире становятся наукоемкие методы работы и оптимизации, а также поддержка молодых прогрессивных специалистов.

По этой причине поправки к Конституции, устанавливающие стратегию развития России на ближайшую и долгосрочную перспективу, имеют принципиальное значение для общества, рассказала изданию "Татар-информ" депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова. Общероссийское голосование по вопросу изменения Основного закона пройдет с 25 июня по 1 июля текущего года. В пакет поправок также были внесены обязанность властей регулярно индексировать пенсии и модернизировать социальный сектор.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #прогресс #поддержка россиян

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