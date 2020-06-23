Депутат Павлова отметила значение поправок для научно-технического прогресса в России

Стремление к научно-техническому прогрессу является основой роста экономики. Депутат Государственной думы Ольга Павлова считает, что поправки к Конституции России позволят создать условия для деятельности молодых специалистов.

Развитие российской экономики должно происходить с учетом перспективных технологий и прогрессивных мер, которые будут обеспечивать максимальную эффективность производства. Залогом успешного развития в современном мире становятся наукоемкие методы работы и оптимизации, а также поддержка молодых прогрессивных специалистов.

По этой причине поправки к Конституции, устанавливающие стратегию развития России на ближайшую и долгосрочную перспективу, имеют принципиальное значение для общества, рассказала изданию "Татар-информ" депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова. Общероссийское голосование по вопросу изменения Основного закона пройдет с 25 июня по 1 июля текущего года. В пакет поправок также были внесены обязанность властей регулярно индексировать пенсии и модернизировать социальный сектор.