Помпео провел аналогию между поступком Сноудена и книгой Болтона

Материалы книги экс-советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона сопоставимы с показаниями бывшего спецагента США Эдварда Сноудена. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам чиновника, американцы уже наблюдали за ситуацией, когда люди рассекречивали государственные данные США. Так поступил бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Выпущенная книга Болтона ничем не отличается от этого инцидента.

Госсекретарь США подчеркнул, что Минюст может предпринять специальные меры в отношении бывшего советника американского лидера. Книга Болтона представляет угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.