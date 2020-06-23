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10:22   23 Июня 2020
Политика

Болтон рассказал о беспокойстве Трампа за российских военных в Сирии

Болтон рассказал о беспокойстве Трампа за российских военных в Сирии

Глава Белого дома Дональд Трамп беспокоился о потерях среди российских войск в случае удара США по Сирии весной 2018 года. Об этом говорится в книге бывшего советника главы государства Джона Болтона.

В книге он рассказал о совещаниях, проводившихся в американской администрации после химической атаки в Сирии, за которую, по мнению Вашингтона, ответственен Дамаск. В то время обсуждались вероятные удары по объектам в САР.

По словам Болтона, Трампа беспокоили возможные российские потери в Сирии, учитывая военное присутствие РФ, которое резко увеличилось в САР в годы правления президента США Барака Обамы, уточняет Болтон.

Причиной ударов международной коалиции во главе с США по объектам Сирии стали фейковые видео "Белых касок".

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Автор: Василий Пименов
#россия #трамп #болтон

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