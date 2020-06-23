Болтон: Обама был готов признать Крым российским

Бывший президент США Барак Обама был готов в 2014 году был готов признать легитимность присоединения к Российской Федерации Крымского полуострова.

Об этом говорится в книге «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, которая во вторник, 23 июня, поступает в продажу.

Как пишет Болтон, Барак Обама, общаясь с президентом России Владимиром Путиным, давал ему понять, что гражданскую войну на Украине можно остановить, если Москва ограничиться только Крымским полуостровом. Однако затем, добавляет Болтон, предшественник Дональда Трампа на посту президента США передумал по неизвестной причине. В своих воспоминаниях об этом эпизоде Джон Болтон ссылается на разговор с Владимиром Путиным, который состоялся в 2018 году на проходивших в Хельсинки российско-американских переговорах на высшем уровне.

Напомним, Республика Крым вышла из состава Украины и присоединилась к Российской Федерации весной 2014 года по результатам проведенного на полуострове всенародного референдума, поводом для проведения которого стал произошедший в Киеве государственный переворот.

Ранее президент США Дональд Трамп пытался через суд запретить выпуск новой книги Джона Болтона, однако Федеральный суд округа Колумбия вынес решение, что, так как тираж книги «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» уже напечатан и разошелся по складам, а электронная версия мемуаров Болтона и вовсе доступна для прочтения, запрет на продажу книги не поможет предотвратить возможный ущерб. При этом суд добавил, что экс-советник президента может понести административную или даже уголовную ответственность, так как своими воспоминаниями «поставил под удар национальную безопасность США».