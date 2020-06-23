СМИ назвали компанию, которой предстоит достроить газопровод "Сила Сибири"

Подрядчиком "Газпрома" на строительстве газопровода "Сила Сибири" станет компания "Стройтранснефтегаз". Стоимость работ составит 160 млрд рублей, об этом источники в отрасли рассказали журналистам.

Связывающий Россиию и Китай газопровод в скором времени должен получить дополнительные нитки до новых месторождений. Соединение Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область) месторождений потребует проложить около 800 км труб. Подрядчиком выступит компания "Стройтранснефтегаз", решение было принято "Газпромом" в мае текущего года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник.

Компания из пула крупнейших подрядчиков "Газпрома" уже работала над "Силой Сибири", создавая нитки газопровода от месторождений до компрессорных станций. Проект позволит укрепить торговые связи Россия и Китая и пополнить федеральный бюджет — ежегодно Пекин будет платить за газ около 400 млрд долларов.