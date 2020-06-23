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9:35   23 Июня 2020
Экономика

Кабмин продлил бизнесу срок подачи заявлений на субсидии за апрель

Кабмин продлил бизнесу срок подачи заявлений на субсидии за апрель

Представители малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии нового коронавируса отраслей смогут подать заявление на получение безвозмездных субсидий за апрель до 1 июля.

Изначально российское правительство установило крайним сроком представления заявления 1 июня, но теперь заявление смогут подать те предприниматели, кто не успел обратиться вовремя. На безвозмездную финансовую помощь государства могут рассчитывать представители бизнеса, сохранившие в период простоя в апреле и мае не менее 90% сотрудников. Конкретный размер выплат, предназначенных на компенсацию части затрат, рассчитывается на основе количества занятых в компании — на каждого сотрудника полагается 12 130 рублей.

За предыдущие два месяца уже выданы субсидии на сумму 42,5 и 36,8 млрд рублей соответственно. Накануне кабмин выделил на эти цели еще 23,2 млрд.

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Автор: Ирина Большунова
#бизнес #субсидии #правительство рф #пандемия #поддержка бизнеса

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