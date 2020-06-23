Ургант предложил переименовать чешки и вьетнамки вслед за эскимо

По аналогии с ситуацией в США, где производитель мороженого решил переименовать эскимо, так как это название якобы оскорбляет национальные чувства эскимосов, можно было бы переименовать и чешки с вьетнамками – эти названия, возможно, тоже обижают представителей некоторых народов.

С таким предложением выступил российский шоумен и телеведущий Иван Ургант, комментируя решение американской компании Dreyer's, которая более ста лет выпускала мороженое в глазури на палочке, под запатентованным названием Eskimo Pie, а теперь неожиданно решила отказаться от этого названия, чтобы не оскорблять народы крайнего севера.

Иван Ургант призвал не останавливаться на эскимо, ведь переименовать можно многие вещи: свитер «толстовку», пилу «болгарку», танец «польку», а также такие виды обуви, как «чешки» и «вьетнамки». По логике перегретых антирасистскими протестами американцев, отмечает телеведущий, все эти названия при желании можно счесть оскорбительными для кого-то.

«Ургант пофантазировал и на тему нового названия для мороженого на палочке: например, можно назвать эскимо… Майклом Джексоном: «Снаружи черный, внутри белый, его любят дети», — сообщает во вторник утром телеканал «Царьград».

Напомним, беспорядки и погромы, а также мирные протесты против полицейского произвола и расизма в США не утихают уже второй месяц. Изначально, причиной массовых выступлений населения американских городов стало произошедшее в Миннеаполисе в начале мая убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским во время жесткого задержания. Вслед за Америкой протесты под антирасистскими лозунгами вспыхнули во многих европейских странах.