Москвичей и жителей других городов европейской части России ожидает аномально жаркая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбик термометра в этих регионах будет достигать 31 градуса выше нуля, обратил внимание специалист в беседе с корреспондентом ТАСС. По словам синоптика, такая температура воздуха превышает климатическую норму на 4–5 градусов. Такая жаркая погода придет в Россию уже к этим выходным, заключил Вильфанд.

Ближайшая неделя в большей части страны будет довольно прохладной, передает слова синоптика телеканал "360". По его словам, жителям Западной Сибири не стоит волноваться о погоде в июле. По прогнозам специалистов, в этом регионе в июле заморозков не будет.