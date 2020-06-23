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9:14   23 Июня 2020
Общество

Аномальная жара идет на европейскую часть России

Аномальная жара идет на европейскую часть России

Москвичей и жителей других городов европейской части России ожидает аномально жаркая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбик термометра в этих регионах будет достигать 31 градуса выше нуля, обратил внимание специалист в беседе с корреспондентом ТАСС. По словам синоптика, такая температура воздуха превышает климатическую норму на 4–5 градусов. Такая жаркая погода придет в Россию уже к этим выходным, заключил Вильфанд.

Ближайшая неделя в большей части страны будет довольно прохладной, передает слова синоптика телеканал "360". По его словам, жителям Западной Сибири не стоит волноваться о погоде в июле. По прогнозам специалистов, в этом регионе в июле заморозков не будет.

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Автор: Василий Пименов
#погода #прогноз #вильфанд

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