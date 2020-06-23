Украинский чиновник оценил шансы Украины в войне с Россией

Украинское государство не сможет победить в открытом военном противостоянии против Российской Федерации. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

По словам чиновника, необходимо понимать, что война это не выход. Украина тем более не сможет выстоять против РФ. Это можно доказать не только эмоциями, но и формулами.

Червоненко подчеркнул, что украинские власти могли бы без всяких унижений прийти к общему консенсусу с российской стороной. Об этом политик рассказал в эфире "112.Украина".