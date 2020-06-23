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 Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе

Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе
Песков исключил досрочные выборы в Госдуму РФ после референдума по Конституции

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9:13   23 Июня 2020
Политика

Украинский чиновник оценил шансы Украины в войне с Россией

Украинский чиновник оценил шансы Украины в войне с Россией

Украинское государство не сможет победить в открытом военном противостоянии против Российской Федерации. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

По словам чиновника, необходимо понимать, что война это не выход. Украина тем более не сможет выстоять против РФ. Это можно доказать не только эмоциями, но и формулами.

Червоненко подчеркнул, что украинские власти могли бы без всяких унижений прийти к общему консенсусу с российской стороной. Об этом политик рассказал в эфире "112.Украина".

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Автор: Борис Нестеров
#украина #киев #война #червоненко

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