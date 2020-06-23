Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

Президент РФ Владимир Путин четко представляет национальные интересы Москвы, именно поэтому его нельзя оставлять наедине с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление сделал экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Путин, по словам Болтона, полностью погружен в экономические и политические вопросы РФ. При этом он уверен в себе и в полной мере осознает все приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Об этом Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".

"Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом", — заявил экс-советник Белого дома.

Российский лидер произвел на Болтона такое впечатление во время саммита Россия — США в Хельсинки. В 2018 году стороны провели первую полноценную встречу в столице Финляндии. Переговоры затянулись на полтора часа, передает РИА Новости.