Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков: сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам

Песков: сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам

 Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе

Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе
Песков исключил досрочные выборы в Госдуму РФ после референдума по Конституции

Песков исключил досрочные выборы в Госдуму РФ после референдума по Конституции

 Bloomberg сообщил о наступлении рецессии в китайской экономике

Bloomberg сообщил о наступлении рецессии в китайской экономике
Болтон: Обама был готов признать Крым российским

Болтон: Обама был готов признать Крым российским

 Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар
Песков: сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам

Песков: сегодня Путин выступит с телеобращением к россиянам

 Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе

Роскачество предупредило россиян об антибиотиках и хлоре в курином филе
Песков исключил досрочные выборы в Госдуму РФ после референдума по Конституции

Песков исключил досрочные выборы в Госдуму РФ после референдума по Конституции

 Bloomberg сообщил о наступлении рецессии в китайской экономике

Bloomberg сообщил о наступлении рецессии в китайской экономике
Болтон: Обама был готов признать Крым российским

Болтон: Обама был готов признать Крым российским

 Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар
8:56   23 Июня 2020
Политика

Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

Президент РФ Владимир Путин четко представляет национальные интересы Москвы, именно поэтому его нельзя оставлять наедине с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление сделал экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Путин, по словам Болтона, полностью погружен в экономические и политические вопросы РФ. При этом он уверен в себе и в полной мере осознает все приоритеты Москвы в сфере национальной безопасности. Об этом Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома".

"Я не хотел бы оставлять его в комнате один на один с Трампом", — заявил экс-советник Белого дома.

Российский лидер произвел на Болтона такое впечатление во время саммита Россия — США в Хельсинки. В 2018 году стороны провели первую полноценную встречу в столице Финляндии. Переговоры затянулись на полтора часа, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #путин #трамп #белый дом #болтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...