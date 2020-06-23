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8:10   23 Июня 2020
Общество

Депутат ГД предложил выдавать молодоженам социальное жилье

Депутат ГД предложил выдавать молодоженам социальное жилье

Заключившим брак парам могут начать выдавать социальное жилье с возможностью дальнейшей приватизации. Автором соответствующий инициативы стал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Таким образом Говорин предлагает снижать число разводов по России. Он считает, что власти страны должны работать над укреплением институтов семьи и брака, передает "Парламентская газета".

Депутат напомнил, что на тысячу браков в Москве и Петербурге приходится около 650–700 разводов. Он отметил, что молодоженов необходимо стимулировать на создание семьи. Говорин также призвал СМИ остановить пропаганду праздного образа жизни.

Он считает, что молодым парам нужно давать социальное жилье, так как перспектива кредитов и ипотеки многих отпугивает. Говорин также выступил за введение уроков по семейному воспитанию в школах, так как подобные понятия должны закладываться в человеке с раннего возраста.

"Нужно им дать социальное жильё с возможностью последующей приватизации, если пара родит в нём второго ребёнка", — цитирует его издание.

Укрепление институтов семьи, браков и детства содержится в поправках к Конституции, голосование по которым пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Соответствующие даты ранее были утверждены президентом страны Владимиром Путиным.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #брак #молодожены #социальное жилье

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