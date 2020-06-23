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7:32   23 Июня 2020
Политика

Экс-глава Иркутской области попросил у Путина разрешения на участие в выборах

Экс-глава Иркутской области попросил у Путина разрешения на участие в выборах

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил президента России Владимира Путина допустить его к участию в выборах главы региона.

Письмо с соответствующей просьбой было направлено в администрацию президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. По его словам, бывший губернатор сделал акцент в письме на том, что в сложный для страны период выборы в регионах важно провести без лишних препятствий для избирателей и кандидатов.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области пройдут 13 сентября. Такой статус выборов не дает Левченко выдвигать на голосование свою кандидатуру, ведь он оставил свой пост по собственному желанию в декабре прошлого года.

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Автор: Яна Либерман
#путин #губернатор #выборы #регион #иркутская область #сергей левченко

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