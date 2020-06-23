Трамп опроверг новость о расторжении торговых отношений с Китаем

Соединенные Штаты Америки сохраняют торговые договоренности с Китайской Народной Республикой. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

Советник Трампа по торговле Питер Наварро дезинформировал мировую общественность сообщением, что США разрывают сделку с Китаем, передает Федеральное агентство новостей. По мнению спикера, подобное решение Белого дома связано с пандемией коронавируса, ответственность за которую лежит именно на КНР. Буквально через несколько часов Трамп выступил с заявлением.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, Китай и дальше будет выполнять условия соглашения", — написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер уже отмечал, что США приобретают множество товаров у КНР, поэтому торговая сделка между странами "хорошая". Он также сообщил, что из-за пандемии COVID-19 теперь по-другому относится к этим соглашениям.