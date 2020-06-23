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6:28   23 Июня 2020
Общество

Голикова дала оценку годовому доходу граждан РФ, назвав его маленьким

Голикова дала оценку годовому доходу граждан РФ, назвав его маленьким

Показатель среднестатистического дохода россиянина примерно в 550 тыс. рублей является маленьким. Такую оценку ситуации с заработной платой в России дала вице-премьер Татьяна Голикова во время эфира передачи "Познер" на Первом канале.

Голикова отметила, что по всем росссийским регионам уровень заработной платы значительно различается. Согласно результатам исследования Росстата, средняя номинальная заработная плата по стране в первой фазе текущего года достигла 48 390 рублей. Кроме того, Голикова назвала небольшим число россиян с доходом более 100 тыс. рублей и менее 250 тыс. рублей. В 2019 году данные показатели составили 7,1% и 6,3% соответственно.

"Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 - это много? Это мало", — заявила вице-премьер РФ.

Вопрос создания благополучных условий для укрепления роста экономики и повышения благосостояния россиян продолжает оставаться актуальным. С учетом возрастающей общественной востребованности в данном контексте Правительство России предлагает закрепить в Конституции положение о возложении на государство обязанностей по созданию таких условий. Высказать свое мнение по поводу этой поправки и других россияне смогут с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
#заработная плата #татьяна голикова

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