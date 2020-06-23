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5:59   23 Июня 2020
Шоу-бизнес

Астролог Володина объяснила, почему брак Асмус и Харламова распался

Астролог Володина объяснила, почему брак Асмус и Харламова распался

Многие браки распадаются в период ретроградной Венеры, который сейчас проходит. Астролог Василиса Володина объяснила развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова влиянием звезд.

Актриса и комик 22 июня объявили о своем предстоящем разводе, опубликовав на своих профилях в Instagram практически одинаковые посты. Специально для iReactor астролог Володина рассказала, что в период ретроградной Венеры, люди пересматривают свои отношения.

"Сейчас такой период времени, который начался в середине мая и закончится на днях. Его можно считать достаточно вредоносным, период ретроградной Венеры, который завершится 25 июня. К сожалению, вот этот период довольно активно собирает свою жатву в виде ухудшения отношений", – заявила специалист.

В этот период партнеры проходят пересмотр многих вещей, считает эксперт. Они желают освободиться, обрести больше свободы. Все это может стать камнем преткновения, заявила Володина. Она добавила, что Кристина Асмус и Гарик Харламов являются не единственной парой, чей брак разрушился в период ретроградной Венеры.

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Автор: Руслан Неглинный
#развод #астролог

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