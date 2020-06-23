Таролог Саона: линия жизни Анастасии Тропицель оборвалась из-за завистников
Трагично погибшую блогершу Анастасию Тропицель ждала долгая жизнь, неплохая карьера и замужество, однако все оборвалось из-за сглаза завистливых людей. Такое мнение выразила таролог Саона.
Известный блогер Анастасия Тропицель трагически погибла на Бали. Девушка на мотоцикле врезалась в бордюр и скончалась на месте от полученных травм. В России девушка была популярным блогером с миллионом фолловеров в Instagram-аккаунте.
Пользователи Сети выдвинули версию, что Анастасия предчувствовала свою скорую смерть. Поклонники Тропицель отмечают, что блогер жаловалась на эмоциональное "выгорание" и упадок сил незадолго до ДТП.
Саона в беседе с корреспондентом "ПолитЭксперт" рассказала, что блогер не могла представить, что ее ждет такая трагедия. Таролог отметила, что карты Тропицель указывали на длинную линию жизни, хорошую карьеру и замужество.
"Однако, как все мы знаем, линия жизни может оборваться очень резко", — пояснила эксперт.
Специалист считает, что такая трагедия произошла из-за завистников, которые не могли смириться с ошеломительной карьерой девушки.
"Порой даже добрый человек может сглазить. Скажет: "Какая красавица", к примеру, и девушка начинает болеть, и от красоты не остается и следа", — объяснила таролог.