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5:31   23 Июня 2020
Шоу-бизнес

Таролог Саона: линия жизни Анастасии Тропицель оборвалась из-за завистников

Таролог Саона: линия жизни Анастасии Тропицель оборвалась из-за завистников

Трагично погибшую блогершу Анастасию Тропицель ждала долгая жизнь, неплохая карьера и замужество, однако все оборвалось из-за сглаза завистливых людей. Такое мнение выразила таролог Саона.

Известный блогер Анастасия Тропицель трагически погибла на Бали. Девушка на мотоцикле врезалась в бордюр и скончалась на месте от полученных травм. В России девушка была популярным блогером с миллионом фолловеров в Instagram-аккаунте.

Пользователи Сети выдвинули версию, что Анастасия предчувствовала свою скорую смерть. Поклонники Тропицель отмечают, что блогер жаловалась на эмоциональное "выгорание" и упадок сил незадолго до ДТП.

Саона в беседе с корреспондентом "ПолитЭксперт" рассказала, что блогер не могла представить, что ее ждет такая трагедия. Таролог отметила, что карты Тропицель указывали на длинную линию жизни, хорошую карьеру и замужество.

"Однако, как все мы знаем, линия жизни может оборваться очень резко", — пояснила эксперт.

Специалист считает, что такая трагедия произошла из-за завистников, которые не могли смириться с ошеломительной карьерой девушки.

"Порой даже добрый человек может сглазить. Скажет: "Какая красавица", к примеру, и девушка начинает болеть, и от красоты не остается и следа", — объяснила таролог.

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Автор: Юлия Яковлева
#трагедия

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