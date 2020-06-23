Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ГД предложил выдавать молодоженам социальное жилье

Депутат ГД предложил выдавать молодоженам социальное жилье

 Голикова дала оценку годовому доходу граждан РФ, назвав его маленьким

Голикова дала оценку годовому доходу граждан РФ, назвав его маленьким
Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

 Экс-глава Иркутской области попросил у Путина разрешения на участие в выборах

Экс-глава Иркутской области попросил у Путина разрешения на участие в выборах
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
Депутат ГД предложил выдавать молодоженам социальное жилье

Депутат ГД предложил выдавать молодоженам социальное жилье

 Голикова дала оценку годовому доходу граждан РФ, назвав его маленьким

Голикова дала оценку годовому доходу граждан РФ, назвав его маленьким
Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

Болтона поразила уверенность Путина в экономических и политических вопросах страны

 Экс-глава Иркутской области попросил у Путина разрешения на участие в выборах

Экс-глава Иркутской области попросил у Путина разрешения на участие в выборах
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
4:51   23 Июня 2020
Общество

Главред The National Interest рассказал о реакции аудитории США на статью Путина

Главред The National Interest рассказал о реакции аудитории США на статью Путина

Американская аудитория весьма бурно отреагировала на публикацию в The National Interest статьи за авторством президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, заявил главред издания Джейкоб Хайлбранн.

Вызванная материалом полемика внутри США объясняется незнанием американской общественности иной точки зрения на ход и итоги Второй мировой войны. Хайлбранн также дал отрицательный ответ на вопрос, предпринималась ли попытка Вашингтоном не допустить статью до публикации, передает ТАСС.

"Могу сказать лишь то, что статья породила значительную полемику. И, вообще-то, именно по данной причине мы и хотели ее публиковать", — обозначил главред The National Interest.

Многочисленные попытки Запада "переписать" историю, в частности в контексте Второй мировой войны, в угоду собственным политическим интересам, сподвигли Правительство РФ разработать изменения к Основному закону страны, предполагающие гособеспечение защиты исторической правды и памяти героев Отечества. По словам Путина, Россия не даст и шанса провокационным структурам "переиначить" историю.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты были утверждены и одобрены главой государства. Также 1 июля был объявлен нерабочим днем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#the national interest

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...