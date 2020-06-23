Главред The National Interest рассказал о реакции аудитории США на статью Путина

Американская аудитория весьма бурно отреагировала на публикацию в The National Interest статьи за авторством президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, заявил главред издания Джейкоб Хайлбранн.

Вызванная материалом полемика внутри США объясняется незнанием американской общественности иной точки зрения на ход и итоги Второй мировой войны. Хайлбранн также дал отрицательный ответ на вопрос, предпринималась ли попытка Вашингтоном не допустить статью до публикации, передает ТАСС.

"Могу сказать лишь то, что статья породила значительную полемику. И, вообще-то, именно по данной причине мы и хотели ее публиковать", — обозначил главред The National Interest.

Многочисленные попытки Запада "переписать" историю, в частности в контексте Второй мировой войны, в угоду собственным политическим интересам, сподвигли Правительство РФ разработать изменения к Основному закону страны, предполагающие гособеспечение защиты исторической правды и памяти героев Отечества. По словам Путина, Россия не даст и шанса провокационным структурам "переиначить" историю.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Даты были утверждены и одобрены главой государства. Также 1 июля был объявлен нерабочим днем.