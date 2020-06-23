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3:53   23 Июня 2020
Общество

Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

Внесение поправки в Основной закон России об обеспечении государством социальных гарантий для граждан страны позволит закрепить ежегодную индексацию пенсий и пособий как конституционную норму.

Важность такого рода изменений объяснил депутат Государственной думы Михаил Тарасенко в беседе с корреспондентом телеканала "360". По его словам, в случае принятия поправки правительство будет обязано обеспечить работу механизма по увеличению суммы конкретных доходов россиян в соответствии с ростом потребительских цен.

"В этой ситуации, я прямо скажу: "этот мост можно будет построить позже, через год, через два, а сейчас нужно, чтобы покупательная способность людей не упала“, — высказался Тарасенко.

Обновленные сроки проведения голосования по внесению поправок к Конституции назначены на период с 25 июня по 1 июля, последний день был объявлен выходным. Соответствующее распоряжение ранее было подписано лидером России Владимиром Путиным. Жители Москвы и Нижегородской области смогут высказать свое мнение онлайн.

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Автор: Илья Романович
#соцгарантии #тарасенко

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