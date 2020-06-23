Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

Украина продолжит разрывать двусторонние соглашения с Россией. Об этом объявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.

До этого украинская сторона в одностороннем порядке вышла из множества договоров и соглашений, заключенных ранее с российской стороной и СНГ, передает "Царьград". Начиная с 1 апреля прошлого года прекратил свою силу документ, регламентирующий дружеские отношения между Россией и Украиной.

"Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", — отметил зампред ведомства в ходе интервью "Укриноформ".

Боднар уточнил, что изначально между Москвой и Киевом было подписано 453 соглашения. Во избежание возникновения проблем у проживающих в России украинцев последующие шаги властей Киева в данном контексте будут менее "радикально-эмоциональными".

На фоне обостряющихся отношений ранее Правительство России при участии президента Владимира Путина подготовило перечень поправок в Основной закон страны, среди которых значится положение об обеспечении защиты и поддержки соотечественников, проживающих вне страны. Также власти предлагают закрепить за государством функцию защиты культурной самобытности народов РФ и многое другое. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.