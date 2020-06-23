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2:42   23 Июня 2020
Общество

Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Московская область готова к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил СМИ губернатор региона Андрей Воробьев. Также он подчеркнул, что каждому человеку стоит принять в нем участие.

Конституция является основным законом России, напомнил губернатор. Он выразил уверенность, что Подмосковье, как всегда, продемонстрирует хорошую явку, передает телеканал "360".

"Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи – это все, конечно, важно. Но мне кажется, самое главное – это то, что у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему", – заявил Воробьев в эфире канала "Россия-24".

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Автор: Яна Либерман
#голосование #воробьев #конституция

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