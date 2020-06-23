Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не собирался посещать торжественные мероприятия в Москве в честь Дня Победы. Сенатор Алексей Пушков сказал, что не удивлен заявлением Зеленского.

Парламентарий в своем Twitter написал, что слова Зеленского только подтвердили его мнение, что даже в случае приглашения на парад Победы, украинский президент не поехал бы в Москву, передает РИА Новости.

"Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение", — написал сенатор.

Пушков отмечает, что приглашение Зеленского на Украине использовали бы исключительно в пропагандистских целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Украина никогда не проявляла желания разделить радость победы в Великой Отечественной войне.