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1:32   23 Июня 2020
Общество

Саудовская Аравия отменила хадж для иностранцев из-за коронавируса

Саудовская Аравия отменила хадж для иностранцев из-за коронавируса

Хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для иностранных паломников не состоится в этом году. Соответствующее решение было принято властями Саудовской Аравии из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Допускать к хаджу будут только паломников, которые постоянно проживают на территории страны. Количество паломников будет ограничено, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Согласно лунному календарю, хадж в этом году должен состояться в конце июля. Каждый год в нем принимает участие более трех миллионов человек, большинство из которых приезжает из других стран. Саудовская Аравия является лидером среди арабских государств по числу пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Илья Романович
#саудовская аравия #паломничество #коронавирус

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