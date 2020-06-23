Франция и США подчеркнули необходимость прекращения огня на территории Ливии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

 Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

 Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве

Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

Депутат Тарасенко объяснил необходимость поправок про соцгарантии труда в Конституции

 Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Воробьев заявил, что Московская область готова к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

Замглавы МИД Украины заявил о намерениях выйти из оставшихся договоров с Россией

 Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве

Пушков не удивлен нежеланию Зеленского посетить парад Победы в Москве
Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

Экономист Сафонов не увидел предпосылок снижения спроса на доллар

 Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма

Кипнис: СССР воевал не с Евросоюзом, а с пособниками нацизма
1:01   23 Июня 2020
Политика

Франция и США подчеркнули необходимость прекращения огня на территории Ливии

Франция и США подчеркнули необходимость прекращения огня на территории Ливии

Продолжающаяся эскалация ливийского конфликта должна быть остановлена путем прекращения боевых действий между противоборствующими сторонами и возобновления переговоров между.

Такое мнение высказали американский президент Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон. Они отметили, что скорейшая локализация военных действий в североафриканском государстве необходима для предотвращения увеличения числа жертв и дальнейшего усугубления ситуации. Об этом сообщается в тексте письменного заявления заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Оба лидера согласились с настоятельной необходимостью прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров ливийскими сторонами", — сказано в сообщении, передает ТАСС.

Также в письме указывается, что главы Франции и США обсудили по телефону значимые вопросы, касающиеся двусторонних отношений и региональной значимости. Макрон ранее назвал вмешательство Анкары в дела Ливии "опасной игрой", инициированной нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#дональд трамп #турция #макрон #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...