Франция и США подчеркнули необходимость прекращения огня на территории Ливии

Продолжающаяся эскалация ливийского конфликта должна быть остановлена путем прекращения боевых действий между противоборствующими сторонами и возобновления переговоров между.

Такое мнение высказали американский президент Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон. Они отметили, что скорейшая локализация военных действий в североафриканском государстве необходима для предотвращения увеличения числа жертв и дальнейшего усугубления ситуации. Об этом сообщается в тексте письменного заявления заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Оба лидера согласились с настоятельной необходимостью прекращения огня в Ливии и скорейшего возобновления переговоров ливийскими сторонами", — сказано в сообщении, передает ТАСС.

Также в письме указывается, что главы Франции и США обсудили по телефону значимые вопросы, касающиеся двусторонних отношений и региональной значимости. Макрон ранее назвал вмешательство Анкары в дела Ливии "опасной игрой", инициированной нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.